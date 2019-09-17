Vali Bilmez ve milletvekillerinden Hizan'a taziye ziyareti

Vali Mehmet Emin Bilmez, beraberinde AK Parti milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensarı ve AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte geçtiğimiz hafta Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların acılı ailelerine taziye ziyaretinde bulundular. Acılı ailelere taziye de bulunup ailelerin acılarını paylaşan heyet daha sonra ilçeden ayrıldı.

Olay; geçtiğimiz hafta sabah saatlerinde Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10'u olay yerinde,1'i hastane toplam 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.