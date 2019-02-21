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Vali Çağatay, ‘Açık Kapıyı' ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İçişleri Bakanlığınca kurulan ‘Açık Kapı’ birimini ziyaret ederek, başvurular hakkında bilgi aldı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İçişleri Bakanlığınca kurulan ‘Açık Kapı' birimini ziyaret ederek, başvurular hakkında bilgi aldı.


Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İçişleri Bakanlığınca vatandaşlarla en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan Açık Kapı Birimini ziyaret etti.


Vali Çağatay, Açık Kapı Koordinatörü Serdar Kara'dan başvurular ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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