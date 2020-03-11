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Vali Çağatay, bakliyat firmasını ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat’ta faaliyet gösteren bir bakliyat firmasının üretim tesislerini ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat'ta faaliyet gösteren bir bakliyat firmasının üretim tesislerini ziyaret etti.


Ahlat'ta 2017 yılında kurulan Yaytat Bakliyat firmasının üretim tesisini gezen Vali Oktay Çağatay, firma yetkililerinden üretim hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Bitlis'in böyle tesislere ihtiyacı olduğunu ve yatırımcıları Bitlis ve ilçelerine beklediklerini belirten Vali Oktay Çağatay, firma yetkililerine bölgeye yapmış oldukları yatırımlardan dolayı teşekkür etti ve hayırlı kazançlar diledi. Vali Oktay Çağatay'a ziyaretinde, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da eşlik etti.

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