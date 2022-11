Vali Çağatay: “Bitlis, bölgenin yıldızı olacak”

Bunu binlerce yıllık tarihimizle ve tarihi eserlerimizle hak ediyoruz” dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Özel İdaresinin 2023 yılı bütçe ve yatırım çalışmalarının son toplantısında il genel meclis üyeleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Vali Çağatay, her yıl kaynak temini konusunda ciddi anlamda gelir temin ettiklerini belirterek, “Devletimiz bizi destekliyor. Yerel kaynak temin ediyoruz. Dolayısıyla bu bütçe artacaktır. Dolayısıyla rekor üstüne rekor kıracağız. 2022'de 200 milyon liranın üzerinde yatırım bütçesi kullandınız, bu tarihimizdeki yine en yüksek yatırım. 357 proje. 350 köyümüz var. Her köye bir proje düşmüş. 750 bin metrekare kilitli parke, asfalt, ikinci kat. Her köye dokunmuşuz. Bunlar sizin emeğiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Alandasınız, kaymakamlarla istişare halinde çalışarak çok güzel hizmetler üretiyorsunuz. Eksiklikleri görüyorsunuz. Yerinde harcama yapıyorsunuz. Neticede 200 milyon liranın üzerinde muazzam bütçeyi kullandık” dedi.

Bitlis'te en uzun kalan vali olduğunu ifade eden Çağatay, sözlerine şöyle devam etti:

“Bitlis'in tarihinde en uzun kalan vali benim. 6 Kasım 2018 yılında başladım. İlin değişimini görüyoruz. Özel idarenin hizmet alanının genişlemesini bizzat müşahede ediyorum. Bitlis Deresi üzerindeki sıkıntıları biliyorsunuz. Allah bana nasip etti. 2019 yılında Hanedan Oteli'ni yıktık ve derenin üzerini açtık. Derenin üzeri açılınca şehre bir hava geliyormuş denildi. Cumhurbaşkanımızın 2008 yılında verdiği talimatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum bu talimatı bizzat üstlendi ve bu şehre 3 kez geldi. Bizzat takip ederek bize talimat verdi. Bizde çalışarak muhteşem bir Bitlis oluşturuyoruz. Kışa girmeden beton işini bitirip bahar ayında da peyzaj işini yapacağız. Haziran ve temmuz ayında Bitlis'i Türkiye ve dünyaya armağan edeceğiz. Orada bunu hak eden bir alt yapı varmış. Ecdat bin 400 metre uzunluğundaki derenin üzerine 10 tarihi köprü, yanına hamam, han ve cami yapmış. Bizim eksikliğimiz onu örtmekmiş. Onu kaldırdık. Tur operatörlerini davet ederek Bitlis'i tur programına alın diyoruz. Onlar da Bitlis'i gelecek yıl tur programına dahil edecekler. Burada ilimizin tamamını ziyaret edecek bir program hazırlayacaklar. Burası aynı Mardin ve Şanlıurfa gibi milyonlarca turisti burada ağırlayacağız. Tabi bu ciddi bir gelir demek. Bitlis çarşısının, Bitlis tarihiyle hakiki kimliğine kavuşması demek. Bu bize nasip olacak. Özel idarenin oradaki rolü çok yüksek.”

Organize sanayi bölgesindeki (OSB) fabrikaların sağlamış olduğu istihdamdan da söz eden Vali Çağatay, “An itibarıyla tekstilde istihdam sayısı 8 bin 500 ve bu rakam artıyor. Her geçen gün fabrika ve çalışan sayısı artıyor. 2018 yılında çalışan sayısı bin 400 imiş, 8 bin 500'ü gördük. OSB'de 21 fabrika devam ediyor. OSB dışında yapılacak fabrikalar var. Sadece bizim Rahva bölgesinde 10 binin üzerinde insan istihdam edilecek. OSB'de 7 bin, diğerleriyle beraber 12 bin civarı olacak diye düşünüyoruz. Hizan'da 4 fabrika var. Daha da açmak istiyorlar. İlçelerimizde, beldelerimizde fabrikalar yaptılar. 20 binin üzerinde bir istihdam olacak. Bunda baş aktör özel idaredir. Çünkü OSB'nin ana ortağı özel idare. Ben özel idare adına orada görev yapıyorum. Özel idare adına bütçe kullandık. 3 fabrikamız var. İki fabrikamız bitmek üzere. Geçtiğimi günlerde Ticaret Bakanımız ciddi bir para sözü verdi. Onlarla da birkaç tane yapacağız. OSB'deki fabrikalarımızda kiracılarımız bin 500 kişi istihdam edecek. Özel idare köylere su borusu veren, parke yapan bir kurum değil artık. Muazzam manada istihdama katkı sağlıyoruz. İnsanların evine ekmek götürmesine vesile oluyoruz. İnsanların ekmek yemesine vesile oluyorsunuz. Van'da tekstilde istihdam edilenlerin sayısı 8 bin, Muş'ta 4 bin civarı, Ağrı'da 3 bin 500 civarı. Bölgede tekstil istihdamında Batman'dan sonra biz geliyoruz. Batman bizden önde. Ama bu yatırımlarla Batman'ı geçeceğiz. Bizim ciddi anlamda markalı yatırımcılarımız var. Bu bizi çok ön plana taşıyor. Bunları birleştirince turizmde ve istihdamda ciddi bir yere gelmiş bir Bitlis, bölgenin yıldızı olacak. Bunu binlerce yıllık tarihimizle tarihi eserlerimizle hak ediyoruz. Artık biz fabrikaları ve yatırımları konuşuyoruz. 3. OSB alanımızı bulduk. Şimdi orayı çalışıyoruz. Yine orada ana aktör özel idare. Sizlerin emekleriyle 3. OSB'mizi orada göreceğiz. Her gün bir kişi yatırım için beni ziyaret ediyor. Fabrikalarımızın yeri olsun, ulaşımı olsun çok güzel ve kolay durumda. Hal böyle olunca da kolay işçi temin ediyorlar. İnsan gücümüz çok yüksek. Bitlis'in yaş ortalaması 23, Türkiye'nin yaş ortalaması 32.6. Muazzam genç nüfusumuz var. 2023 yılında da Allah bize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Bölgenin yıldızı Bitlis bizlerle parıl parıl parlasın” şeklinde konuştu.

Toplantıda İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu bir konuşma yaparak, her daim yanlarında olan ve desteklerini esirgemeyen Bitlis milletvekillerine ve Vali Çağatay'a teşekkür ettiler.

Toplantı, ek bütçeler hariç 250 milyon lira olan 2023 yatırım bütçesinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından sona erdi.