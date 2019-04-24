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Vali Çağatay, Cumhurbaşkanlığı köşkü inşaat çalışmalarını inceledi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapımına başlanan Ahlat Cumhurbaşkanlığı Köşkü inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapımına başlanan Ahlat Cumhurbaşkanlığı Köşkü inşaat alanında incelemelerde bulundu.


Vali Çağatay, Tatvan Kaymakamı ve Ahlat Kaymakam Vekili Mehmet Ali Özkan ve Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilçenin Kale Mahallesi'nde yapımına başlanan 'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün inşaatını ziyaret etti. İnşaat alanında gezi ve incelemelerde bulunan Vali Çağatay, şantiye yetkililerinden ve Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'dan süren çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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