Vali Çağatay, dere üstü projesini inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Doğan Yorulmaz ve yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çağatay, proje çalışmalarına aralıksız devam eden işçilere kolaylıklar diledi. İncelemeler sırasında vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinleyen Vali Çağatay, Bitlislilerden biraz sabırlı olmalarını isteyerek projenin en yakın zamanda Bitlis'e yakışır bir şekilde biteceğini belirtti.

Proje çerçevesinde restorasyon çalışmalarını da inceleyen Vali Oktay Çağatay, tüm çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğü bilgisini verdi.

Vali Oktay Çağatay'a incelemelerinde İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Doğan Yorulmaz eşlik etti.