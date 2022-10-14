Vali Çağatay devam eden projeleri inceledi

Vali Oktay Çağatay, kentte çalışmaların devam ettiği çok sayıda projede incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı. Vali Çağatay, ilk olarak Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait hali hazırda faaliyette olan yarı olimpik yüzme havuzunun yerleşkesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan bin 500 kişilik spor salonu ve bin kişilik stadyum inşaatının devam eden çalışmalarını inceledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ve yüklenici firma yetkilisinden yapılan tesislerden hakkında bilgiler alan Vali Çağatay, Bitlis'e son zamanlarda büyük bir yatırım atağının başladığını belirtti. İncelemelerine Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından yaptırılan bal paketleme tesisinde devam eden Vali Çağatay, BETAV Bitlis Şube Başkanı Cevat Kaya ve yönetim kurulu üyesi Zafer Ahlat'tan tesis hakkında bilgiler verdi. Vali Çağatay, incelemelerine Yükseliş Mahallesinde yer alan Erhan Onur Kayak Tesisinin yanına yapılan, 500 metrekare alan üzerine kurulu, soyunma ve dinlenme odaları haricinde toplam 8 odadan oluşan kayak evi inşaatında devam etti. Vali Oktay Çağatay, son olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Doğan Yorulmaz ile birlikte "Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi" çerçevesinde Hacı Behiye Camii ve Hazo Hanında devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, restorasyon işini yapan firma yetkililerden bilgi aldı. Vali Çağatay, incelemelerinin ardından özellikle vatandaş ve esnafların "Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi" hakkında soruları cevaplayarak, vatandaş ve esnaflarla çay içerek bir süre sohbet etti.