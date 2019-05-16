Vali Çağatay, iftarını engellilerle beraber açtı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki Vali Yardımcısı Tekin Erdemir ile gittiği Ahlat Engelsiz Yaşam Merkezinde Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun tarafından karşılandı. İftar öncesi Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Ahlat'taki Engelsiz Yaşam Merkezinde kalan engellilerle yakından ilgilenen Vali Çağatay, onlarla sohbet etti. Vali Çağatay, ayrıca Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun'dan, merkez hakkında bilgi aldı.

Ezanın okunması ile hep birlikte Vali Çağatay, beraberindekiler ve engelliler hep birlikte iftarını açtı.