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Vali Çağatay, kente gelen valilere Selçuklu Meydan Mezarlığını gezdirdi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kente gelen Ağrı, Batman ve Şırnak valilerine Selçuklu Meydan Mezarlığını gezdirdi.


Vali Oktay Çağatay, Bitlis'e ziyarete gelen Ağrı Valisi Osman Varol, Batman Valisi Hulusi Şahin ile Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'a Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını gezdirdi. Vali Oktay Çağatay, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı hakkında valilere bilgi verdi. Vali Oktay Çağatay, beraberindeki Ağrı Valisi Osman Varol, Batman Valisi Hulusi Şahin ile Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile hatıra fotoğrafı da çektirdi. Mezarlık ziyaretine Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat da eşlik etti.

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