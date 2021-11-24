Vali Çağatay kütüphane açılışını gerçekleştirdi

Vali Oktay Çağatay, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ile birlikte Şükr-i Bitlisi Ortaokulunda yapımı tamamlanan Kemal Can Haspolat Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

9 Mart 2019 da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Bitlisli gencin isminin verildiği kütüphane projesi, Sen De Bir Çocuk Sevindir Derneği tarafından hazırlanıp vefat eden gencin ailesinin katkılarıyla hayata geçirilerek okul öğrencilerine armağan edildi.

Vali Çağatay kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, "2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Kemal Can Haspolat'a sizlerin huzurunda Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu kütüphanenin yapımında emeği geçen ve vefat eden vatandaşımızın isminin yaşatılmasında faydası olan Sen De Bir Çocuk Sevindir Derneğine, okul yönetimine ve Haspolat ailesine teşekkür ederim" dedi.

Okul öğretmenleriyle de sohbet eden Vali Çağatay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutladı. Vali Çağatay, dernek üyeleri ve okul öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra program sona erdi.