Vali Çağatay, muhtarların sorunlarını dinledi

Bitlis Valiliği konferans salonunda düzenlenen toplantıya; Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bu toplantının bütün illerde gerçekleştirildiğini belirterek, “Malumunuz kısa süre önce Bitlis'te göreve başladım. Burada birçok daire amiri var. Muhtarların çok az bir kısmı ile tanıştım. Allah Bitlis'e sizlerle birlikte güzel hizmetler etmeyi nasip etsin. Geldiğimiz günden beri hoş geldiniz ziyaretleri devam ediyor. Bugün muhtarlarımızla tanışma fırsatı bulduk. Daire müdürü arkadaşlarımız da burada. Bakanımızın sizlere selamları var. Muhtarlarla görüşüp ne var ne yok, sorunları burada tartışacağız. Bütün illerde bu toplantı yapılıyor. Burada çözülebilecek sorunları burada not alacağız. Burada not aldıklarımızı değerlendirerek çözüp, çözmediğimizi de açıklayacağız. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Güzel hizmetlerin başlangıcı olmasını diliyorum” dedi.

Vali Çağatay'ın konuşmasının ardından mahalle ve köylerdeki altyapı durumu başta olmak üzere değişik sorunlar görüşüldü.