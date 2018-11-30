Vali Çağatay, muhtarlarla bir araya geldi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan merkez ve bağlı köy muhtarları ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay, “Bitlis'imizde görev yapmak gurur verici. Bizden önce görev yapan arkadaşlar sağ olsunlar ilimize güzel hizmetler kazandırmışlar. Kıymetli Kaymakamımız Mehmet Ali Özkan ile önceden de tanışıyoruz ve güzel çalışmalarını biliyoruz. Tatvan'a da çok güzel hizmetler kazandırdıklarını görüyoruz. Bu programda ilçe ve köylerimizdeki muhtarlarımızla tanıştık. Sizlerle bir arada bulunmaktan mutluyuz. Kapımız tüm muhtar arkadaşlarımıza her zaman açıktır. İnşallah bundan sonra hep bir arada olacağız. Güzel çalışmalar, güzel hizmetler gerçekleştireceğiz” dedi.

Vali Çağatay ve beraberindeki Kaymakam Özkan, esnaf ziyareti gerçekleştirip, karşılaştıkları vatandaşlarla da sohbet ettiler.

Vali Çağatay, son olarak Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya'ya iade-i ziyarette bulunarak ilçe ziyaretini sonlandırdı.