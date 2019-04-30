Vali Çağatay, muhtarlarla bir araya geldi

Bitlis Valiliği konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Çağatay, yeni seçilen mahalle ve köy muhtarlarına görevlerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Çağatay, “Yeni seçilen köy ve mahalle muhtarlarının görevlerinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Toplantımızın amacı varsa muhtarlarımızın taleplerini dinlemek, yapabileceklerimizi hemen yapıp diğerlerini zamana yaymak. Öncelikle 31 Mart seçimlerinin memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Nasipse 5 yıl boyunca beraber çalışacağız. Güzel hizmetler üretip vatandaşlarımızın problemlerini gidermeye çalışacağız. Muhtarlar, devletimizin kılcal damarları gibidir. En uç noktalara kadar uzanıyor. Merkezdeki oksijeni uç noktalara taşıyan, onlardan bize bilgi getiren, vatandaşlarımızın şikayetlerini yerinde görüp, tespit eden seçilmiş insanlardır. Tekrardan görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Toplantıya katılan muhtarlar, Vali Çağatay'a mahalle ve köylerdeki sorunları anlattı.