İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Çağatay operasyonda yaralanan askerleri ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan 2 askeri hastanede ziyaret etti.


İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda 2 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler devlet hastanesinde tedavi altına alındı.


Vali Oktay Çağatay, hafif yaralanan 2 askeri, tedavi gördükleri Bitlis Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Servislerde tedavi gören askerleri ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çağatay, doktorlardan askerlerin durumları hakkında bilgi alırken, askerlerle de bir müddet sohbet etti.


Askerleri ziyarette Vali Oktay Çağatay'a, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökhan Lap ve doktorlar eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.