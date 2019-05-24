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Vali Çağatay, polis adaylarıyla iftar yaptı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (POMEM) iftar yaptı.


POMEM Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Kaya Darende, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve müdür yardımcıları tarafından karşılanan Vali Çağatay, polis okulu öğrencilerini selamladı. Şehitler için kesilen kurbanların ardından iftar programına geçilirken, Vali Çağatay'da polis adaylarıyla iftarını açtı.


İftar programında Vali Çağatay'a Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Erhan Demir ve kurum amirleri katıldı.

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