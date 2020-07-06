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Vali Çağatay, şehirler arası otobüs terminalinde incelemelerde bulundu

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Belediyesi tarafından yaptırılan ve bitme aşamasına gelen yeni şehirler arası otobüs terminalinde incelemelerde bulundu.


Ahlatlı iş adamı Yaşar İncesu tarafından yaptırılan Muzaffer İncesu Ortaokulunun temel atma törenine katılan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, daha sonra Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve beraberlerindekilerle inşaatı tamamlanmak üzere olan Ahlat Şehirlerarası Otobüs Terminalinin içini gezerek Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.


Otobüs terminalinin Ahlat'a yakışan bir bina olduğunu belirten Vali Çağatay, emeklerinden dolayı Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve müteahhit firma yetkililerine teşekkür ederek ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulundu.


Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ise 1071 metrekare bina alanı olmak üzere toplamda 8 bin 500 metrekare alan üzerine yapılan şehirler arası otobüs terminalinin ilçenin gelecek 50 yılına hitap edecek kapasitede olduğunu belirterek, terminal binasının bölgenin en güzel projelerinden biri olduğunu söyledi.

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