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Vali Çağatay, şehit korucunun mevlit programına katıldı

Bitlis Vali Oktay Çağatay, Şehit Korucu Ahmet Elmas’ın Ahlat ilçesindeki köyünde verilen mevlit programına katıldı.

Bitlis Vali Oktay Çağatay, Şehit Korucu Ahmet Elmas'ın Ahlat ilçesindeki köyünde verilen mevlit programına katıldı.


Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ile birlikte 1993 yılında Ahlat Ovakışla Beldesi'nde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Güvenlik Korucusu Ahmet Elmas'ın ailesini Güzelsu köyünde ziyaret etti. Başta şehit Ahmet Elmas olmak üzere tüm şehitler için okunan Mevlit-i Şerifi dinleyen Vali Çağatay, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, şehit ailelerine sabırlar diledi. Güzelsu köyündeki taziye evinde köylülerle de sohbet eden Vali Çağatay, şehidin ailesine taziyelerini ileterek ziyaretini sonlandırdı.

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