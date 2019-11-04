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Vali Çağatay, spor tesislerini gezdi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 8 Ağustos Stadıyla kapalı yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.


Vali Oktay Çağatay, Bitlis merkezde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait kapalı yüzme havuzunda incelemelerde bulundu. Yapımı tamamlanarak çok yakında hizmet vermeye başlayacak olan tesisi gezen Vali Oktay Çağatay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan'dan bilgi aldı. İçerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, masa tenisi, kafeterya, dinlenme odaları ve 520 kişilik tribün kapasitesi bulunan tesiste; vatandaşlara ve öğrencilere yüzme eğitimleri verilerek yarışmalar düzenleneceği kaydedildi.


Kapalı yüzme havuzundan sonra il merkezinde bulunan 8 Ağustos Stadını ziyaret eden Vali Çağatay, stat ve kapalı spor salonu için yapılacak olan bakım onarım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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