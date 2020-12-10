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Vali Çağatay, Tapu ve Kadastro 15. Van Bölge Müdürünü makamında ağırladı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tapu ve Kadastro 15.

Van Bölge Müdürü Tonguç Genç'i makamında kabul etti.


Tapu ve Kadastro 15. Van Bölge Müdürü Genç, beraberindeki Tapu ve Kadastro 15. Van Bölge Müdür Yardımcısı Eyüp Kızıltaş, Tapu ve Kadastro 15. Van Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlerinden Ömer Bilgetay, Bitlis Tapu Müdürü Veysi Çelik ve Bitlis Kadastro Müdürü Necat Narlı ile Vali Çağatay'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaret esnasında Bitlis'te yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Vali Oktay Çağatay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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