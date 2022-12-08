Vali Çağatay, tecrübelerini polis adaylarıyla paylaştı

İlk olarak polis adayları ile yemek yiyen Vali Çağatay, daha sonra Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen programa katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Polis Okulu Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Kazım Kaman, Bitlis POMEM hakkında bilgiler verdi.

Polis Okulu Müdürü Kazım Kaman'ın ardından polis okulu öğrencilerine seslenen Vali Oktay Çağatay, mesleki tecrübelerini paylaşarak tavsiyelerde bulundu. Polis okulu öğrencilerine çok özel ve güzel bir mesleğe sahip olacaklarını söyleyen Vali Oktay Çağatay, “İlk ve ortaokullara gittiğimizde, ‘ne olacaksın büyüyünce' diye sorduğumuzda polis olacağım diyenler hala daha birinci sırada çıkıyor. Çok özel ve güzel bir mesleğe sahipsiniz. Sizler bunun eğitimini alıyorsunuz, inşallah başarı ile mezun olacaksınız ve bizlerin mesai arkadaşı olacaksınız. İnsanların en temel ihtiyacı olan can ve mal güvenliğini temin edeceksiniz. Devletin, vatandaşın yanında olduğunu hissettirdiği en önemli kurumlardan biri emniyet. 23 Şubat'ta Allah nasip eder, mezuniyet töreninde bizler de burada oluruz. Beraber yemin töreninize eşlik eder, sizleri buradan güzel bir şekilde uğurlarız” diye konuştu.

Programa Vali Oktay Çağatay ile birlikte İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis POMEM yöneticileri ve öğrencileri katıldı.