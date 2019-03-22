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Vali Çağatay ve Kaymakam Özkan'dan taziye ziyareti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Adabağ ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ'ın amcası ve aynı zamanda Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının 8 ve 10. dönem yönetim kurulu başkanı Nuri Dağdağan için taziyelerin kabul edildiği Saadet Camiine gelen Vali Oktay Çağatay ve Kaymakam Mehmet Ali Özkan, Adabağ ailesine taziyelerini iletti.


Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ ve Adabağ ailesine taziye ve başsağlığı dileklerini ileten Vali Oktay Çağatay ve Kaymakam Özkan, merhuma ise Allah'tan rahmet dilediler.


Adabağ ailesi ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Çağatay ve Kaymakam Özkan'a teşekkürlerini ilettiler.

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