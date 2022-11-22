Vali Çağatay, yol çalışmalarını inceledi

Vali Çağatay, beraberindeki Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç ve yüklenici firma yetkilileriyle Mesirtepe, Ürünveren, Akçevre, Ballıca grup köy yolu ve güvenlik yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. 350 bin metrekare kilit parke yapılacak ve yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak yol ağındaki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çağatay, daha sonra ilçeden ayrıldı.