Vali Çağatay'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Vali Çağatay, mesajında, insan haklarının doğuştan var olan ve insanlar arasında hiçbir ayrım yapmaksızın sahip olunan haklarının bütünü olduğunu ifade etti. Çağatay, “Tüm dünya insanlarının temel hak ve özgürlüklerini, insanlığın şeref ve haysiyetini evrensel boyutta güvence altına alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edildiği 10 Aralık 1948 tarihinin yıldönümü, her sene ‘Dünya İnsan Hakları Günü' olarak kutlanmaktadır. İnsan hakları doğuştan var olan ve insanlar arasında dil, din, mezhep, ırk, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek, insanın insan olması sebebiyle sahip olduğu hakların tümüdür. İnsan hakları; kişiyi hür, onurlu ve özgür bir şekilde yaşatacak kurallar bütünüdür. Ülkemiz geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasi, insan hakları, saydamlık, kadın-erkek eşitliği gibi ortak değerlerimizin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına; ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ile her türlü etnik-dini ayrımcılık ve aşırılıkla mücadele edilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurtta ve dünyada barışın tesisi, temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında her türlü desteği vermeye devam edecek güçte ve kararlılıkta istikbale yürüyüşüne devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle necip milletimizin ve bütün dünya toplumlarının 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün 70. yıldönümünü içtenlikle kutluyor, toplumumuzda insan hak ve özgürlüklerinin, karşılıklı sevgi ve saygı duygularının yoğun olarak yaşanması temennisiyle tüm Bitlisli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.