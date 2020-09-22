Vali Çağatay'dan Ahlat Belediyesine ziyaret

Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban ve Belediye personeli tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay, personele işlerinde kolaylıklar diledi. Ahlat Belediye Başkanı Çoban'dan ilçede devam eden projeler hakkında bilgi alan Vali Çağatay, Ahlat'ın Çarho mevkisinde yapımına başlanan millet bahçesi projesi hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.