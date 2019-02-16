Vali Çağatay'dan Ahlat'a ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat'ın Ovakışla Beldesi, Dilburnu köyü ve Nazik Gölü'nde gezi ve incelemelerde bulundu.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Ahlat'a gelen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ilk önce Ovakışla Beldesi'ne geçti. Belde sakinleri ile bir araya gelen Vali Çağatay daha sonra Ovakışla Jandarma Karakolunu, Ovakışla Belediyesini, Dilburnu köyü ve Nazik Gölü'nü gezerek incelemeler yaptı. Vali Çağatay, Ovakışla Beldesinde ilk olarak Ovakışla Jandarma Karakolunu ziyaret etti. Karakol Komutanı ve personel tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay, karakolun hizmet binasını gezdi. Daha sonra karakolun sorumluluk alanı, bölgede meydana gelen olaylar, personel ve araç durumu hakkında karakol komutanından brifing aldı. Vali Çağatay, jandarmalarla tek tek ilgilenerek onlara moral verdi. Vali Çağatay daha sonra, beraberindeki heyetle birlikte beldedeki bir kahvehaneye geçti. Belde sakinlerinin bulunduğu kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla çay içti. Sohbet sırasında vatandaşların ve beldenin sorunlarını dinledi. Sorunların çözümü için devlet eliyle olması gereken herşeyi yapacaklarını iletti. Ziyaretine İlburun köyü ve Nazik Gölünü gezerek devam eden Vali Oktay Çağatay, Ovakışla Belediyesine geçti. Ahlat Kaymakamı ve Ovakışla Belediye Başkan Vekili Mustafa Akgül'ü makamında ziyaret eden Vali Çağatay, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı, daha sonra belediyeden ayrılarak ziyaretini tamamladı.

Vali Oktay Çağatay'a, ziyaretinde Ahlat Kaymakamı ve Ovakışla Belediye Başkan Vekili Mustafa Akgül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Erhan Demir ve Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan eşlik etti.