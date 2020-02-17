İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Çağatay'dan Ahlat'a ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesinin Dilburnu köyünü ve Ovakışla Jandarma Karakolunu ziyaret etti.


Vali Çağatay, ilk olarak Dilburnu köyünü ziyaret ederek burada köylüler görüştü. Köylüler sohbet eden Vali Çağatay, daha sonra Ovakışla beldesindeki Jandarma Karakol Komutanlığına geçti. Vali Çağatay burada Karakol Komutanı Başçavuş Özkan Aktaş ve askerle görüştü.


Bitlis Valisi Oktay Çağatay'a ziyaretlerinde Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Jandarma Komando Bölük Komutanı Yüzbaşı Nihat Akşen ve İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Öztürken eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.