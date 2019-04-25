Vali Çağatay'dan Başkan Çoban'a ‘Hayırlı Olsun' Ziyareti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'a ‘Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberinde Tatvan Kaymakamı ve Ahlat Kaymakam Vekili Mehmet Ali Özkan, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan ile birlikte 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde tekrardan Ahlat Belediye Başkanı seçilen Abdulalim Mümtaz Çoban'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Çağatay, ziyarette Belediye Başkanı Çoban'a yeni görevinde başarılar diledi. Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Çağatay'a teşekkür etti.