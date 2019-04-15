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Vali Çağatay'dan Başkan Geylani'ye “hayırlı olsun” ziyareti

Bitlis Vali Oktay Çağatay, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bitlis Vali Oktay Çağatay, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Vali Yardımcısı Tekin Erdemir'in eşlik ettiği Vali Çağatay, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve birim müdürleri tarafından karşılandı. Beraberindekilerle birlikte başkanlık makamına geçen Vali Çağatay, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni görevinde başarı dileğinde bulundu. Başkan Geylani ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

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