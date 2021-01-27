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Vali Çağatay'dan ceza evine ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti.


Vali Çağatay, Bitlis E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek burada görev yapan görevliler ve askerlerle sohbet etti. Bitlis E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kamber Ata, Vali Çağatay ve beraberindekilere Ceza İnfaz Kurumu hakkında bilgi vererek, K-9 köpek timlerinin gösterisini izlettirdi.


Vali Çağatay'a Ceza İnfaz Kurumu ziyaretinde, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Cezaevleri İnfaz Kurumu Savcısı Ali Can Yavuz eşlik etti.

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