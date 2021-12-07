Vali Çağatay'dan Hakkari Valisine ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Vali Oktay Çağatay, Bitlis İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile birlikte Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Akbıyık ile makamında görüştü.

Vali Akbıyık ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Vali Çağatay ise misafirperverliğinden dolayı Vali İdris Akbıyık'a teşekkürlerini iletti.