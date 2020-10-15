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Vali Çağatay'dan Hizan Kaymakamı Yelek'e "hayırlı olsun" ziyareti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan Kaymakamlığına atanan Muhammed İkbal Yelek’e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan Kaymakamlığına atanan Muhammed İkbal Yelek'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.


Vali Çağatay beraberindeki Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Kaymakam Yelek'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Yelek, Vali Oktay Çağatay'a teşekkür etti. Yelek, ilçede hayata geçireceği projeler hakkında Vali Çağatay'a bilgi verdi.

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