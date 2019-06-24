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Vali Çağatay'dan JÖH timine başarı belgesi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığında son günlerde başarılı operasyonlar gerçekleştiren JÖH timlerine ’Başarı Belgesi’ verdi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığında son günlerde başarılı operasyonlar gerçekleştiren JÖH timlerine 'Başarı Belgesi' verdi.


Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya ve komutanlar tarafından karşılanan Vali Çağatay'a, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar eşlik etti. Vali Çağatay'ın askerleri selamlamasının ardından kurbanlar kesilerek dua edildi. Akabinde Vali Çağatay, operasyonda başarılı olan askerlere ‘Başarı Belgesi' vererek, başarılarının devamını diledi. Vali Çağatay, program sonunda askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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