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Vali Çağatay'dan JÖH'e ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, başarılı operasyonlarından dolayı Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat (JÖH) taburuna ziyarette bulundu.


Vali Oktay Çağatay, Bitlis'te başlatılan Eren Kış-7 Sarpkaya Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonunda göstermiş oldukları başarılardan dolayı Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret etti. Operasyonunda 6 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiğini belirten Vali Çağatay, operasyonda görev alan Tatvan JÖH personelini tebrik etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Tatvan JÖH Taburunu terörle mücadelede göstermiş oldukları başarılardan dolayı tebrik ettiğini belirten Vali Çağatay, Tatvan JÖH taburu personelinin terörle mücadelede gösterdikleri üstün başarılarının devamını diledi.


Daha sonra Vali Çağatay, Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığının Şeref Defterini imzalayıp, görevli personel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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