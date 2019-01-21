Vali Çağatay'dan Kaymakam Özkan'a ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Tatvan'a gelen Vali Oktay Çağatay, Kaymakam Mehmet Ali Özkan'la bir araya geldi. Kaymakam Özkan ve kurum amirleri tarafından kaymakamlık bahçesinde karşılanan Vali Çağatay, daha sonra Kaymakam Özkan ile bir süre görüşerek ilçe ile ilgili bilgi aldı.

İlçe ve ilçedeki çalışmalarla ilgili Vali Çağatay'ı bilgilendiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakamlık ziyaretinde Vali Çağatay'a Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya ve kurum amirleri eşlik etti.