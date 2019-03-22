İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Çağatay'dan Kaymakam Özkan'a ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.


Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tatvan ilçesine gelen Vali Oktay Çağatay, Tatvan ziyareti kapsamında Kaymakam Mehmet Ali Özkan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Kaymakam Mehmet Ali Özkan ve kurum amirleri tarafından kaymakamlık bahçesinde karşılanan Vali Oktay Çağatay, daha sonra kaymakamlık makamına geçerek Özkan'la bir süre görüştü.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Özkan, ilçedeki son durumla ilgili bilgi verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.