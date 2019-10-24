Vali Çağatay'dan Kaymakam Sancaktutar'a ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Güroymak Kaymakamı M.
Furkan Sancaktutar'ı ziyaret etti.
Vali Çağatay'ı kaymakamlık binası önünde Kaymakam M. Furkan Sancaktutar ile İlçe Yazı İşleri Müdürü Kazım Açıkyol karşıladı. Vali Çağatay, Kaymakam Sancaktutar'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, başarı dileğinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam M. Furkan Sancaktutar, Çağatay'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Ziyaret kapsamında Vali Oktay Çağatay'a Vali Yardımcısı Kemal Karahan da eşlik etti.