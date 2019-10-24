İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Çağatay'dan Kaymakam Sancaktutar'a ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Güroymak Kaymakamı M.

Furkan Sancaktutar'ı ziyaret etti.


Vali Çağatay'ı kaymakamlık binası önünde Kaymakam M. Furkan Sancaktutar ile İlçe Yazı İşleri Müdürü Kazım Açıkyol karşıladı. Vali Çağatay, Kaymakam Sancaktutar'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, başarı dileğinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam M. Furkan Sancaktutar, Çağatay'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.


Ziyaret kapsamında Vali Oktay Çağatay'a Vali Yardımcısı Kemal Karahan da eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.