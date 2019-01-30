Vali Çağatay'dan kurumlara ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki Vali Yardımcısı Tekin Erdemir ile ilk olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret etti. Müdürlük binasını gezerek personellerle selamlaşıp hatırlarını soran Vali Çağatay, daha sonra İl Müdürü Ali Fuat Balkan ve şube müdürlerinden kurumun çalışmaları, araç ve personel durumu hakkında brifing aldı.

Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Çağatay, yetkililerden bilgi alarak ziyaretini sonlandırdı.