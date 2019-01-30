İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Çağatay'dan kurumlara ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay; AFAD, GAMER ve 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek brifing aldı.


Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki Vali Yardımcısı Tekin Erdemir ile ilk olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret etti. Müdürlük binasını gezerek personellerle selamlaşıp hatırlarını soran Vali Çağatay, daha sonra İl Müdürü Ali Fuat Balkan ve şube müdürlerinden kurumun çalışmaları, araç ve personel durumu hakkında brifing aldı.


Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Çağatay, yetkililerden bilgi alarak ziyaretini sonlandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.