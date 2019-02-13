Vali Çağatay'dan Mehmetçik'e moral ziyareti

İlk olarak yapımı yeni tamamlanan Kaynarca Jandarma Karakolunu ziyaret eden Çağatay, karakol komutanından bilgi alarak askerle yakından ilgilendi. Vali Çağatay, daha sonra beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Hizan Kaymakamı ve Tatvan Kaymakam Vekili Bülent Hamitoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte Yelkenli Jandarma Karakolunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Karakol komutanından bilgi alan Vali Çağatay, görevli askerlerle görüşerek moral verdi.

Çağatay, son olarak Küçüksu Jandarma Karakolunu ziyaret ederek incelemelerde bulunduktan sonra görevli askerlerle bir araya geldi.