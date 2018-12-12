Vali Çağatay'dan Mutki'ye ziyaret

Vali Oktay Çağatay, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ile birlikte Mutki İlçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. İlçe Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin tarafından karşılanan Vali Çağatay, kısa ziyaretin ardından kurum amirleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Cumhuriyet Savcısı Murat Yılmaz'ı ziyaret eden Vali Çağatay, Mutki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Sosyal Marketi de gezdi. Vali Çağatay, ardından İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek kitap okuyan, kütüphanede zaman geçiren çocuklarla sohbet etti.