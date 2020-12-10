Vali Çağatay'dan öğrencilere hediye

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ‘Bir Kelime Bin Hayal' projesi kapsamında dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığını aşılamak için her ay uygulanan kitap okuma yarışması olan ‘Bir Kelime Bin Hayal' projesi kapsamında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Vali Oktay Çağatay ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, ‘Bir Kelime Bin Hayal' projesi kapsamında kitap okuma yarışmasında kasım ayı içerisinde en çok kitap okuyarak ilkokul düzeyinde birinci olan Ahlat Şehit Erdoğan Gürbulak İlkokulu öğrencisi Öznur Meryem Bahar, ortaokul düzeyinde birinci olan Merkez Polis Amca Ortaokulu öğrencisi Tuğçe Tokmak ve lise düzeyinde birinci olan Hizan Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Leyla Çelik'e hediye olarak tablet takdim etti.

Vali Çağatay, öğrencilere hediyelerini takdim ettikten sonra onlarla sohbet ederek bundan sonrada sürekli kitap okumaları hususunda tavsiyelerde bulundu.