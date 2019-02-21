Vali Çağatay'dan okul ziyareti

Yıl Atatürk Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Kent ziyaretleri esnasında 100. Yıl Atatürk Ortaokulu 8-D sınıfı öğrencisi Rana Danışman'a okulu ziyaret edeceği sözünü veren Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ile birlikte Atatürk Mahallesi'nde bulunan okulu ziyaret etti. İlk olarak okulda görevli öğretmenlerle bir araya gelen Vali Çağatay, ardından 8. sınıfları gezdi. Öğrencilerle günlük yaşam ve gelecekle ilgili hedefleri hakkında uzun uzun sohbet eden Vali Çağatay, öncelikli olarak iyi insan olabilmeyi başarmanın önemine dikkati çekti.

Ziyaret, zenginleştirilmiş kütüphanenin ziyaret edilmesiyle son buldu.