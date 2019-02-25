Vali Çağatay'dan okul ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Okul Müdürü Felemez Dinç ve öğretmenler tarafından karşılanan Vali Çağatay, okulla ilgili bilgi aldı. Müzik bölümü öğrencilerini ziyaret eden Vali Çağatay, öğrencilerin çaldığı enstrümanları dinleyerek, böyle bir okulun Bitlis için bir nimet olduğunu ifade etti.

Resim bölümü öğrencilerinin hazırladığı sergiyi gezerek, resimler hakkında bilgi alan Vali Çağatay, “Bugün Bitlis Ziya Eren Spor Lisesini ziyaret ettik. Burası Bitlis'in göz bebeği bir okuldur. Daha önce beni ziyaret etmişlerdi. Bizim tüm programlarımızın baş konukları buradaki öğrenciler oluyor. Burası 2014 yılında Eren Holdingin katkıları ile yapılmış. Bölgenin en önemli okullarından bir tanesidir. Bitlis'te böyle bir okulun varlığı bize güç veriyor. Şu an tanıtım işlerine başlayacaklar. Buraya sadece Bitlis'ten değil bölge illerden de çok sayıda öğrenci mevcut” dedi.

Daha sonra okulun eğitimi, fiziki durumu ve kapasitesi hakkında okul müdürü ve öğretmenlerle toplantı yapan Vali Çağatay, ardından Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Merkezini ziyaret etti.