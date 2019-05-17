Vali Çağatay'dan okul ziyaretleri

İlk olarak Nurullah Eren Anadolu Lisesine gelen Vali Çağatay, idareciler tarafından karşılandıktan sonra okulu gezdi. Vali Çağatay, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) destekleri ile 30 öğretmenin ‘Robotik Kodlama' eğitimi aldığı, aldıkları eğitimi öğrencilere aktaracakları atölyeyi gezdi.

Daha sonra Şehit Tahsin Barutçu Anadolu Lisesini ziyaret eden Vali Çağatay, bir sınıfta öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerle geleceğe yönelik hedefleri hakkında konuşan Çağatay, “Her biriniz elbette güzel mesleklerin sahibi olacaksınız. Kiminiz doktor, öğretmen, mühendis olacak, kiminiz çiftçi, esnaf. Ama asıl olan hangi mesleği yaparsanız yapın görevinizi en iyi şekilde, layıkıyla yapın” tavsiyesinde bulundu.

Okul bahçesindeki öğrencilerin 19 Mayıs provalarını da takip eden Vali Çağatay, hatıra fotoğrafı çektirdi.