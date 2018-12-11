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Vali Çağatay'dan Rektör Yardım'a ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.

Dr. Erdal Necip Yardım'a iade-i ziyarette bulundu.


Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Rektör Yardım'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Çağatay'ı tebrik ederek yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Rektör Yardım, ziyaretinden dolayı da teşekkür etti.


Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bitlis Valiliğine atanan Oktay Çağatay, Rektör Yardım'a kabullerinden ötürü teşekkür etti.


Rektör Yardım'dan üniversite hakkında bilgi alan Vali Çağatay, üniversite ile her konuda işbirliği içerisinde olacaklarını ifade etti.

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