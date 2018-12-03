İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Çağatay'dan şehit ailelerine ziyaret

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Güroymak ilçesindeki şehit ailelerini ziyaret etti.


Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ilk olarak beraberindeki Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Budaklı köyüne geçti. İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın (49) ailesini ziyaret eden Vali Oktay Çağatay, şehit ailesine taziyelerini iletti.


Daha sonra Güroymak'ın Değirmen köyüne geçen Vali Çağatay, 2012 yılında Van depreminde konteyner kentte terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Polis Memuru Abdurrahman Doğan'ın vefat eden babası Sabri Doğan'ın Değirmen köyündeki taziyesine katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.