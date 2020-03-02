Vali Çağatay'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Faruk Sancaktutar ile birlikte İdlib Şehidi Güven Kurtulmuş'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Oktay Çağatay, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kaymakam M. Furkan Sancaktutar ile beraberindeki AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye ziyaretinde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi. Vali Oktay Çağatay ve beraberindeki heyet, şehide Allah'tan rahmet dileyerek, geride kalan ailesine, dostlarına ve yakınlarına Allah'tan sabır diledi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile birlikte şehit ailesiyle yakından ilgilenen Vali Çağatay, “Biz, buraya Van Milletvekillerimiz, Van ilimizin ve Bitlis'imizin kurum müdürleriyle birlikte acınızı paylaşmaya geldik. Sizin acınız, bizim acımızdır. Nerede olursanız olun devletimizin tüm kapıları size her zaman açıktır” dedi.