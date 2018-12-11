Vali Çağatay'dan ‘Sevgi Evleri'ne ziyaret

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, ‘Sevgi Evleri'ni ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki ‘Sevgi Evleri'ni ziyaret etti. ‘Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla tek tek ilgilenip hediyeler veren Vali Çağatay, çocuklarla öğle yemeğini yedi.

‘Sevgi Evleri'nde çalışan personelle de kısa bir toplantı gerçekleştiren Vali Çağatay, daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne geçerek, İl Müdürü İsmetullah Altun'dan brifing aldı.