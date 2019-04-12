Vali Çağatay'dan Tatvan ziyareti

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşlik ettiği Vali Çağatay, Tatvan ziyareti kapsamında ilk olarak İşletme Mahallesi'ndeki Roll Ekmek Dünyası ve Unlu Mamulleri isimli iş yerinin açılışını yaptı. İş yerini gezerek bilgi alan Vali Çağatay, hayırlı işler dileğinde bulundu.

Kaymakam Mehmet Ali Özkan ile birlikte daha sonra Karşıyaka Mahallesi'ndeki Tatvan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesini ziyaret eden Vali Çağatay, atölyeleri gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Okul yönetiminden bilgi alan Vali Çağatay, okula hibe edilen 2 aracın anahtar teslimini yaptı.