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Vali Çağatay'dan taziye ziyareti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar ile birlikte ilçede taziye ziyaretlerinde bulundu.


Vali Çağatay, ilk olarak 2018 yılında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Furkan Kızılçam'ın annesi Miyeser Kızılçam'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi nedeniyle Merkez Selim Özmen Camiindeki taziyesine katıldı. Merhumenin ailesine, yakınlarına ve dostlarını Allah'tan sabır dileyen Vali Oktay Çağatay, daha sonra Nur Tekstilin sahibi Sıraç Nur'un abisi Vahdet Nur'un rahatsızlığı nedeniyle vefat etmesinden dolayı Şente Camisindeki taziyesine katıldı.

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