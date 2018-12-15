Vali Çağatay'dan üs bölgesine ziyaret

Vali Oktay Çağatay, Hizan ilçesi Mesir tepe üst bölgesini ziyaret ederek askeri personele moral verdi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ile birlikte Hizan İlçesi Mesir tepe üst bölgesini ziyaret etti. Üst bölgesinde görevli komando birlikleri ile korucularla görüşen Vali Çağatay, terörle mücadelede gösterdikleri üstün başarı nedeniyle teşekkürlerini ileterek askerlere moral verdi. Vali Çağatay, birlik ziyaretinin ardından komutanlarla havadan arazi incelemesinde bulundu.